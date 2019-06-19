الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل أمير دولة الكويت

2019/06/19 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، هذا اليوم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي،...

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