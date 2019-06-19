بالوثائق: عضو بمجلس كربلاء يتهم الطريحي بهدر 10 مليار دينار بمشروع الجباية الالكترونية

2019/06/19 | 13:27

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بغداد اليوم - كربلاء

اتهم عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني ، الاربعاء 19 حزيران 2019ـ المحافظ المقال عقيل الطريحي بهدر 10 مليار دينار بمشروع الجباية الالكترونية.

ونصت وثائق حصلت عليها ( بغداد اليوم ) على، أن "متطلبات استكمال المشروع والتي قدم بها المحافظ المقال عقيل الطريحي كشوفاً لإتمامها في العام 2015 تصل لنحو (2980800000) مئتان وثمانٍ وتسعون مليون دينار وبنسبة فائدة محددة ب( 5 % )".

وقال عضو مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني، إن "محافظ كربلاء عقيل الطريحي تعاقد على مشروع الجباية الإلكترونية بمبلغٍ يتجاوز (10566222000 ) عشرة مليارات وخمس مائة مليون دينار وبقفزةٍ تُعدُ صاروخية في كل المقاييس لاسيما لهكذا مشاريع".

وبين أن "العقد الجديد حدد نسبة فائدة للمقاول المنفذ للمشروع المذكور تصل إلى ( 22 % ) أي أن ربع الإيراد المحلي يذهب لجيوب المنتفعين من هذا المشروع والذي يقدرُ شهريا بنحوِ ( 250 ) مليون دينار".

وأوضح الطالقاني، أن "الأرقام الواردة في وثيقتي الأعوام ( 2015 و 2019 )، تكشف أن الهدر في مشروع الجباية الإلكترونية وصل إلى عشرة مليارات وربع المليار دينار عراقي وذلك وفق الزيادة المبينة وبالارقام في التكاليف التي حصلت خلال 4 أعوام فقط لهذا المشروع ".

وقال الطالقاني، إن "المعلومات التي وردت في الوثائق، طرحت ضمن جلسة استجواب الطريحي"، مبيناً أن "الكلفة عالية جدا وقد تضاعفت في اكثر من مرة ونسبة الفائدة المقررة كانت 5 % لكنها تضاعفت ووصلت الى 22% وهي مبالغ فساد شهري غير مبرر للمحافظ".

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