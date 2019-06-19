نائب عنها: احزاب سياسية تسعى للحصول على مناصب في نينوى لتنفيذ “أجنداتها”

2019/06/19 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن محافظة نينوى حنين القدو، اليوم الاربعاء، أن بعض الأحزاب تُخطط للحصول على مناصب عليا داخل محافظة نينوى لتنفيذ أجندات تقسيم الموصل لصالح دول إقليمية.وقال القدو في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “بعض الاحزاب تُخطط للوصل لمناصب عليا في محافظة نينوى من اجل تنفيذ أجندات محددة […]

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