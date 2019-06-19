2019/06/19 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الجهات المعنية بعدم ختم جوازات سفر السياح الأجانب في كافة مطارات الجمهورية الإسلامية.وعزا مراقبون هذا الإجراء لتلافي المشاكل التي تسببها لهم ختم تأشيرة الدخول الى إيران في الولايات المتحدة ودول في المنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تقرر عدم ختم جوازات سفر الاجانب بتأشيرة الدخول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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