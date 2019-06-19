صحيفة تكشف عن رسالة نيمار النارية للخليفي في باريس سان جيرمان

2019/06/19 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، عن السبب الحقيقي وراء تصريحات رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الأخيرة عن نجوم الفريق وفي مقدمتهم نيمار دا سيلفا.وقالت الصحيفة إنه “كان هناك اجتماعًا بين الخليفي ونيمار، وكانت هناك رسالة واضحة من لاعب منتخب السامبا المصاب حاليًا تحسم قراره النهائي”.واوضحت أن “نيمار قال للخليفي، لا […]

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