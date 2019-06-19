2019/06/19 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افعت فنانة شهيرة عن القبلات بين أي اثنين بينهما قصة حب، مشيرة إلى أن القبلات بينهما حلال، وهو ما أثار حالة جدل كبيرة.ونشرت الفنانة الأردنية الشهيرة، نسرين طافش، عبر حسابها في إنستجرام، منشورًا مطولاً علقت فيه على مشاهد القبلات في التمثيل، مُدافعةً عنها، واستشهدت بقبلات الحب في أفلام الأبيض والأسود، التي جمعت نجوم الزمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة شهيرة تثير الجدل “قبلات الحب حلال” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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