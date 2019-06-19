الأمم المتحدة تُدين محمد بن سلمان بقتل خاشقجي

2019/06/19 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أصدرت المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة أنيس كالامار، الأربعاء، تقريرها بشأن ‏مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.‏ وقالت كالامار في تقريرها، إن “المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي”، ‏مشيرة إلى أن “التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير

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