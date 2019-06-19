2019/06/19 | 13:37

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الأمم المتحدة: توصلنا الى ادلة موثقة تثبت تورط مسؤولين سعوديين بمقتل خاشقجي بينهم بن سلمان

الاربعاء

19

حزيران

2019 :

01:15 pm

35

الأمم المتحدة: توصلنا الى ادلة موثقة تثبت تورط مسؤولين سعوديين

بمقتل خاشقجي بينهم بن سلمان

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