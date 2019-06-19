“بالفديو”.. عراقي حاول تبريد سيارته فاشعلها ناراً

2019/06/19 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم سائق سيارة اجرة على سكب البانزين بدلاً من الماء، وهو يحاول تبريد محرك سيارته بالماء، مما ادى لإحتراق عجلته بالكامل.

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