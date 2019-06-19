2019/06/19 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، خفضاً جديداً لإطلاقات بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة.وقال الناطق باسم خلية الازمة في ديالى علي الحجية في حديث لوسائل الإعلام، إن “إطلاقات بحيرة حمرين المائية (55 كم شمال شرق بعقوبة) انخفضت من 250م3 الى 170م3 يذهب منها 100م الى نهر ديالى و75م3 تتوزع على …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الأزمة في ديالى تعلن عن خفض جديد لإطلاقات بحيرة حمرين النعيم نيوز.

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