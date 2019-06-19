نائب يجمع 50 توقيعاً لالزام الفائزين بالانتخابات النيابية أداء اليمين الدستوري

2019/06/19 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي، الثلاثاء، عن جمع أكثر من ٥٠ توقيعاً لالزام الفائزين بالانتخابات النيابية من أداء اليمين الدستوري.وقال السليطي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “لايزال هنالك الكثير من الفائزين ورغم مرور 10 أشهر على عقد اول جلسة لمجلس النواب الحالي وترديد القسم الدستوري الا انهم […]

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