سائرون تعتبر ادارات مجالس المحافظات “سيئة”

2019/06/19 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اعتبر النائب عن تحالف سائرون للإصلاح عباس عليوي، اليوم الاربعاء، إدارات مجالس المحافظات “سيئة” بسبب تجاوز مدتها القانونية، داعيا الى الاسراع بتغيير الوجوه القديمة من خلال إجراء انتخابات مجالس المحافظات.وقال عليوي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “إدارات مجالس المحافظات بصورة عامة تبلغ مدتها 4 سنوات، إلا أنها […]

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