الامم المتحدة:توصلنا الى ادلة موثقة على تورط مسؤولين سعوديين كبار بمقتل خاشقجي ومنهم بن سلمان

2019/06/19 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقررة الأمم المتحدة: توصلنا الى ادلة موثقة على تورط مسؤولين سعوديين كبار بمقتل خاشقجي ومنهم بن سلمان .

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