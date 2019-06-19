الرئيس برهم صالح وأمير الكويت يبحثان تطورات أحداث المنطقة وإعمار العراق

2019/06/19 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تطورات المنطقة والمساهمة في عمليات إعمار العراق.

واكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، ان الجانبين بحثا آخر تطورات الأوضاع الجارية في المنطقة ومحاولات تهدئتها بما يصب في صالح استقرارها، فضلاً عن مساهمة الكويت في عمليات إعمار العراق، والعلاقات بين البلدين، وسبل الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين.

وجرت مراسيم استقبال رسمية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصل مطار بغداد الدولي وسط حفاوة وترحاب كبيرين.

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