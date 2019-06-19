محافظ الديوانية يضع إلية لتخصيص قطع الأراضي السكنية لمنتسبي وزارة الدفاع

2019/06/19 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي عن وضع إلية لتخصيص قطع الأراضي السكنية لمنتسبي وزارة الدفاع داخل حدود بلدية المحافظة.وقال الحسناوي في بيان وتلقته وكالة صدى، خلال استقباله مدير عام الإسكان العسكري في وزارة الدفاع اللواء حماد شاهر إن “اللقاء تضمن مناقشة آلية تخصيص قطع الأراضي السكنية لمنتسبي الوزارة وإعداد جدولة بقطع الأراضي السكنية لمخاطبة

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