اخماد حريق في كرفانين داخل القصور الرئاسية بالبصرة

2019/06/19 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع بكرفانين داخل القصور الرئاسية في البصرة دون تسجيل خسائر بشرية.وقال مدير الدفاع المدني في البصرة العقيد تحسين علي ساري لمراسل وكالة وطن للأنباء :” ان الحريق الحق اضرارا جسيمة في احد الكرفانين ، فيما سجلت اضرار بسيطة بالكرفان الاخر، دون تسجيل اصابات بشرية “.واضاف ” ان سبب الحريق […]

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