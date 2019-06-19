مفتشية الداخلية: 245 أمر قبض لم يُنفذه مركز شرطة في ميسان بينها تتعلق بالإرهاب والقتل

2019/06/19 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ميسان عدم تنفيذ مركز شرطة قلعة صالح 245 أمر قبض وكذلك عدم تسجيله لـ 180 قضية تحقيقية في سجلها الأساس.وذكر بيان المفتشية ” انه تبين من مجريات التدقيق الذي أجراه مكتب المفتش العام أن مركز شرطعة قلعة صالح التابع لمديرية شرطة ميسان تعمد […]

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