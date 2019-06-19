اللواء الرابع في الحشد ينظم حملة للتبرع بالدم لمستشفى أمراض السرطان

2019/06/19 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اللواء الرابع في الحشد الشعبي، الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لمستشفى أمراض السرطان.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بتوجيه من آمر اللواء الرابع في الحشد حسن علي عبود تم تنظيم حملة للتبرع بالدم لمستشفى أمراض السرطان بالدم”, مبينا ان “الحملة جاءت بعد النقص الحاصل في الدم بالمستشفى”.

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