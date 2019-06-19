منتخب الناشئين لالعاب القوى يستعد لاقامة معسكرا تدريبيا بالسليمانية

2019/06/19 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لالعاب القوى اقامة معسكر داخلي لمنتخب الناشئين في السليمانية تحضيرا للمشاركة في بطولة العرب التي يضيفها ملعب رادس بالعاصمة التونسية خلال الفترة من 5 ولغاية 8 تموز المقبل.

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