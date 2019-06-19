العدل تدعو الجهات الرقابية والقضائية محاسبة الاعلام المضلل

2019/06/19 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ دعت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، المؤسسات الحكومية الرقابية والقضائية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الاعلام المثيرة للفتنة، والتي تستخدم اسلوب التشهير واعتماد (الفبركة) وسيلة لاثارة الشارع العراقي.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “احدى القنوات بثت في احد تقاريرها التلفزيونية اتصالاً هاتفياً حمَل مُغالطاتٍ كثيرة، […]

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