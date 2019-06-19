2019/06/19 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تسببت قبلة تبادلتها فتاة تبلغ من العمر 20 عاما مع صديقها بوفاتها، جراء نقص حاد في تدفق الأوكسجين إلى المخ.قبل فترة وجيزة من الموعد الغرامي مع حبيبته، أكل شاب شطيرة تحتوي على زبدة الفول ​السوداني​، ويبدو أنه لم يكن يعرف شيئا عن مرضها الذي كانت تعاني منه: ال​حساسية​ الشديدة تجاه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كندية تفارق الحياة بسبب قُبلة صديقها! وكالة خطوة برس.

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