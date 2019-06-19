2019/06/19 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية “ايران اير” (الناقل الرسمي) الكابتن حسن قاسمي، الثلاثاء، عن بدء تسيير الرحلات الى الديار المقدسة بدءا من 8 تموز المقبل، مؤكدا أن الخطوط الجوية السعودية أحجمت عن المشاركة بنقل الحجاج من ايران.
وقال قاسمي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “86 الفا و550 حاجا من […]
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أكد نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية “ايران اير” (الناقل الرسمي) الكابتن حسن قاسمي، الثلاثاء، عن بدء تسيير الرحلات الى الديار المقدسة بدءا من 8 تموز المقبل، مؤكدا أن الخطوط الجوية السعودية أحجمت عن المشاركة بنقل الحجاج من ايران.
وقال قاسمي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “86 الفا و550 حاجا من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: الخطوط السعودية رفضت نقل الحجاج من ايران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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