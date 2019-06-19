طهران: الخطوط السعودية رفضت نقل الحجاج من ايران

2019/06/19 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية “ايران اير” (الناقل الرسمي) الكابتن حسن قاسمي، الثلاثاء، عن بدء تسيير الرحلات الى الديار المقدسة بدءا من 8 تموز المقبل، مؤكدا أن الخطوط الجوية السعودية أحجمت عن المشاركة بنقل الحجاج من ايران.وقال قاسمي في تصريح اوردته “فارس” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “86 الفا و550 حاجا من […]

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