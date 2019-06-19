2019/06/19 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة البصرة إعادة إفتتاح كنيسة السيدة العذراء عليها السلام, بعد إعادة ترميمها من قبل البنك المركزي, وجاء ذلك ضمن برنامج دعم المبادرات المجتمعية .حيث قال وليد عبد النبي مستشار محافظ البنك المركزي العراقي لمراسل النعيم نيوز : “نحن هنا بغرض المشاركة في افتتاح الكنيسة المهمة في محافظة البصرة وهي كنيسة السيدة مريم عليها …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة إفتتاح كنيسة السيدة العذراء عليها السلام النعيم نيوز.

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