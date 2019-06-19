السليطي يعلن جمع 50 توقيعاً برلمانيا لالزام الفائزين بالانتخابات النيابية أداء اليمين الدستوري

2019/06/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجلس النواب عن كتلة سائرون صادق السليطي جمع أكثر من ٥٠ توقيعاً لالزام الفائزين بالانتخابات النيابية من أداء اليمين الدستوري.واضاف السليطي في بيان ” انه لايزال هنالك الكثير من الفائزين ورغم مرور عشرة أشهر على عقد اول جلسة لمجلس النواب الحالي وترديد القسم الدستوري الا انهم لم يباشروا بعملهم اعضاء مجلس نواب […]

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