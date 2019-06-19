2019/06/19 | 14:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم الاربعاء، عن قتل ارهابيين في المخيسة بمحافظة ديالى.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم تنفيذ 4 طلعات لاسناد قيادة عمليات ديالى، وكانت النتائج تدمير وكر في قرية المخيسة وقتل ارهابيين من داعش كانا يستقلان سيارة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل ارهابيين بطلعات لطيران الجيش في ديالى وكالة خطوة برس.

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