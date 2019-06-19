الدفاع المدني تخمد حريق اندلاع في القصور الرئاسية في البصرة

2019/06/19 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني ، حريقا اندلع داخل مجمع القصور الرئاسية في محافظة البصرة. وقال المصدر ، ان “حريقا اندلع داخل مجمع القصور الرئاسية في محافظة البصرة”، مبينا، انه” لا احصائية اولية لغاية الان”.واضاف المصدر، ان “فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحادث وباشرت بعملية اخماد الحريق”.

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