2019/06/19 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، الأربعاء، إلقاء الاتهامات على ‏دول أخرى بأنه أصبح أسلوبا شائعا بين المسؤولين الأميركيين.‏ ونقلت وسائل الإعلام الإيراني عن شمخاني قوله، إنه “لن تكون هناك مواجهة عسكرية بين ‏إيران وأميركا حيث لا يوجد سبب لنشوب حرب”.‏ وأضاف أن “إلقاء الاتهامات على دول أخرى أصبح

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران: إلقاء الاتهامات على دول أخرى أصبح أسلوباً شائعا بين المسؤولين الأميركيين وكالة خطوة برس.

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