2019/06/19 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ورد لموقع النعيم نيوز أن مجلس محافظة البصرة دعا القوات الأمنية في المحافظة الى حماية الحقول النفطية والعاملين فيها وقال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد الفارس للنعيم نيوز “أن على القوات الأمنية المبادرة في حماية الحقول النفطية.جاء ذلك عقب الاستهداف الذي طال اليوم مقر شركة إكسون موبيل في البصرة بصاروخ كاتيوشا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفارس يدعو محافظة البصرة لتشديد الحماية الأمنية على الحقول النفطية النعيم نيوز.

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