عامر صالح - هل يستطيع نظام المحاصصة الطائفية والأثنية في العراق إنتاج معارضة سياسية سليمة

2019/06/19 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح المعارضة بشكل عام هي الفطرة الأنسانية التي تجسدها صراع الأضداد في السلوك والظواهر الأنسانية المختلفة, السياسية منها والاجتماعية العامة وطبعا البيولوجية التي تكمن فيها اسرار سنة التطور والارتقاء في النوع البشري والانساني بشكل خاص, فالمعارضة تنشأ في رحم المكونات الاولى الجنينية سواء في المادة الجامدة أم الحية, ولعل في مخاض ولادة الطفل من رحم أمه تشكل جزء من ملامح تلك الظاهرة الغريزية, التي تجسدها مح......

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