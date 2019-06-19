خاص لـ”يس عراق”.. عقود من الزمن في خدمة الدولة تنتهي الى عربة لبيع الملابس

2019/06/19 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق المواطن كامل جواد كاظم ، قضى ٢٠ عاما في الخدمة، لا يطلب غير حقوقه التي كفلها الدستور في الحصول على حياة كريمة، وهو الان يجر عربة لبيع الملابس في بغداد.تعرف على قصة المتقاعد كامل جواد كاظم في الفديو ادناه:

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