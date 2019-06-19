“بالوثائق”.. شحة مياه شديدة تضرب مناطق في ديالى

2019/06/19 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق طالبت مديرية مياه ديالى، بتخصيص مبلغ مالي يقدر بـ34 مليون دينار لزيادة مناسيب نهر الخريسان، بعد شحة مياه شديدة ضربت اغلب مناطق بعقوبة.

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