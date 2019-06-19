مكتب المفتش العام يكشف عن أوامر قبض لم ينفذه مركز شرطة في ميسان

2019/06/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان

كشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ميسان عدم تنفيذ مركز شرطة قلعة صالح 245 أمر قبض وكذلك عدم

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