الطائرات السعودية ترفض نقل الحجاج من ايران

2019/06/19 | 14:25

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أكد نائب المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية "ايران اير" (الناقل الرسمي) الكابتن حسن قاسمي، عن بدء تسيير الرحلات الى الديار المقدسة بدءا

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