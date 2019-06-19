سياسي: المعارضةُ يجبُ الاّ تكونَ هدامةً للعملِ السياسيِّ انَّما مقومة له

2019/06/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الباوي لنشرة اخبار، الغدير"، ان" المعارضة يجب الا تكون هدامة للعملية السياسية"، مبينا، انه" يجب ان تكون مكملة لها ومقومة لادائها باي شكل من الاشكال".وفي سياق متصل نوه الباوي على ان" زيارة امير الكويت لبغداد بإمكانها حلحلة جميع الملفات الخلافية العالقة".واكد الى ان" بغداد تفتح اذرعها لكل صديق او شقيق للوساطة بين طهران وواشنطن".انتهى..م.م

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