أول تقرير مستقل عن مقتل خاشقجي يحمل مفاجأة من العيار الثقيل

2019/06/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر أول تقرير مستقل أجرته انجس كالمارد، محقق بالأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، الأربعاء أن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، قتل بصورة متعمدة وأن المملكة العربية السعودية هي المسؤولة.ووفقا للتقرير الذي يستند إلى أجهزة استخباراتية من تركيا وغيرها، أن خاشقجي وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي حٌقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخُنق.ووجدت المحققة التي أجرت التحقيق دون تكليف رسمي من الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية هي المسؤولة عن "القتل المتعمد" لخاشقجي، فيما لم يتوصل التقرير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن الحادث.واقترح التقرير فرض "عقوبات مستهدفة" على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وأصوله الشخصية في الخارج "إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام".ويذكر أن المحققة كالمارد قادت فريق تحقيق في فبراير/ شباط الماضي عند زيارتها لتركيا حيث سمح لهم بالوصول إلى أدلة "بما فيها أجزاء من المواد الصوتية الفظيعة التي حصلت عليها الاستخبارات التركية".

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