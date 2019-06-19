2019/06/19 | 14:25

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وزارة العدل تعلق على تعرض إحدى النزيلات لـ "اعتداء جنسي" في مركز الرشاد

بغداد -

كلمة

كشفت وزارة العدل، حقيقة تعرض إحدى النزيلات لـ "اعتداء

جنسي" في مركز الرشاد.

ودعت وزارة العدل، في بيان "المؤسسات الحكومية الرقابية والقضائية

اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الاعلام المثيرة

للفتنة، والتي تستخدم اسلوب التشهير واعتماد الفبركة وسيلة لاثارة

الشارع العراقي"، على حد تعبير البيان.

واكد ان "أحد القنوات بثت في أحد تقاريرها التلفزيونية اتصالاً

هاتفياً حمَل مُغالطاتٍ كثيرة، ادعت خلاله بان أحد النزيلات أجرته

من داخل السجن، واثناء التقرير ذاته اكدت المتصلة بانها تعرضت

لاعتداء جنسي في مركز الرشاد، وهذا السجن ليس من ضمن سجون الوزارة".

واشار العدل الى ان "سجون وزارة تخضع لمراقبة بالكاميرات على مدار

الساعة وتمتلك تسجيلاً موثقاً لمجمل الاحداث اليومية ضمن مركز

السيطرة الموجود في مقر الوزارة، اضافة الى ان سجن النساء يدار من

قبل ملاك نسوي حصراً ويخضع لإشراف رقابة حكومية ولجنة حقوق الانسان

النيابية ومنظمات دولية معنية بملف حقوق الانسان، علاوة على ان سجون

وزارة العدل تم تغطيتها بأجهزة تشتيت شبكات الاتصال، ولا يمكن اجراء

مكالمات هاتفية من داخل اسوارها، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الامنية

العليا لضمان عدم التواصل مع الارهابيين المتواجدين في سجون

الوزارة".

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