2019/06/19 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر: حريق مجلس محافظة صلاح الدين "مفتعل" لإتلاف وثائق رسمية

متابعة -

كلمة

أفاد مصدر امني، يوم الاربعاء، لوكالة "إرم نيوز"

الاماراتية، ان الحريق الذي اشتعل في المبنى السابق لمجلس محافظة

صلاح الدين كان مفتعل غرضه اتلاف وثائق رسمية مهمة.

واندلع حريق كبير، امس الثلاثاء، في المبنى السابق لمجلس محافظة

صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن "الجهات الأمنية المختصة، فتحت تحقيقًا بالحادث،

لمعرفة وكشف أسباب وملابسات الحادث".

فيما كشف مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين، طلب عدم ذكر اسمه،

لـ"إرم نيوز"، أن "الحريق على الأغلب بفعل فاعل، والهدف منه إحراق

وثائق رسمية مهمة"

وأوضح أن "تلك الوثائق والتعاقدات قد تدين مسؤولين كبارًا، ولهذا تم

إحراقها، ونحن حاليًا ننتظر نتائج التحقيق من الجهات المختصة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: حريق مجلس محافظة صلاح الدين مفتعل لإتلاف وثائق رسمية) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: حريق مجلس محافظة صلاح الدين مفتعل لإتلاف وثائق رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).