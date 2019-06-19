لأول مرة بتاريخه.. العراق يضيف بطولة غربي اسيا التي تنطلق في الثاني من شهر آب المقبل بمشاركة 8 منتخبات

2019/06/19 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأولمرةبتاريخه..العراقيضيفبطولةغربياسياالتيتنطلقفيالثانيمنشهرآبالمقبلبمشاركة8 منتخبات

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