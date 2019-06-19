الثقافة النيابية تعلن تمديد مدة الترشيح لمجلس امناء شبكة الاعلام وتوجه طلبا لعبد المهدي

2019/06/19 | 14:28

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بغداد اليوم - بغداد

طالبت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في البرلمان، الأربعاء، 19 حزيران، 2019، رئيس مجلس ال...





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