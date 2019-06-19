الذهب يتراجع بفعل تباطؤ الطلب قبيل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي

2019/06/19 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية، الأربعاء فى طريقها صوب تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

وذلك قبيل صدور قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه عن السياسة النقدية ،والتي من المنتظر أن تتضمن أدلة واضحة حول احتمالات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام.تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.3% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,342.45$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,346.36$،وسجلت أعلى مستوي 1,347.51$ ، وأدنى مستوي 1,341.80$.حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.6% ، وذلك بعد يومين من الخسائر ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1,358.14$ للأونصة.تتراجع أسعار المعدن الأصفر فى الوقت الحالي ، مع تباطؤ مستويات الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ، مع تحسن شهية المخاطرة نسبيا لدى المستثمرين وهو ما ينعكس بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.التحسن النسبي يأتي مع تزايد آمال حل الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلال الاجتماع الذي سوف يجمع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع الرئيس الصيني " شي جين بينغ" على هامش اجتماع مجموعة العشرين فى أوساكا باليابان الأسبوع المقبل.يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الممتد منذ الأمس عن السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ،وسط الاحتمالات كاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.يصدر قرار الفائدة الأمريكية ،وبيان السياسة النقدية ،وبيان التوقعات الاقتصادية"الربع سنوي" بحلول الساعة 18:00 جرينتش ،ويتحدث جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 جرينتش.ويبحث المستثمرين من خلال نتائج الاجتماع عن أدلة جديدة تخص مستقبل الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،خاصة وأن هناك حاليا احتمالات قوية بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي معدلات الفائدة لمواجهة المخاطر المحيطة بالاقتصاد ، خاصة الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة ضد عدة دول ، بالإضافة إلى ضعف مستويات التضخم فى البلاد.حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر وذلك لليوم الثاني على التوالي ليستمر الإجمالي عند 764.1 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 3 نيسان الماضي.انتهى

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