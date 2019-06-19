2019/06/19 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإنجاز الممر الثاني منه و لما سببه من كثرت الحوادث , قامت هيئة المواكب الحسينية وجمعٌ من أبناء ذي قار بوقفة احتجاجية جرت على الطريق الدولي لإصلاحه.حيث قال ياس الخفاجي لمراسل النعيم نيوز: “إن الطريق السريع في محافظة ذي قار أصبح قضية شعب لأنه في كل يوم يحصل حادث ويذهب بسببه أرواح أبرياء , …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقفة احتجاجية لإصلاح الطريق الدولي في ذي قار النعيم نيوز.

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