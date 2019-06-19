2019/06/19 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / متابعة سكاي برس

بعد انهِيار جميع مُخطّطاته في تغيير النّظام في فنزويلا عبر انقلابٍ عسكريٍّ، وفشَل حَصاره في تركيع رئيسها المُنتَخب نيكولاس مادورو، بدَأ الرئيس دونالد ترامب في خوض حرب أخرى ضِد المُهاجرين غير القانونيين في بلاده ومُعظمهم من دول أمريكا الجنوبيّة، ووقف المُساعدات الماليّة عن ال...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يبدأ حملةً عنصريّةً فاشيّةً لطرد ملايين اللّاجئين “غير الشرعيّين” لإنقاذ شعبيّته المُتهاوية) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يبدأ حملةً عنصريّةً فاشيّةً لطرد ملايين اللّاجئين “غير الشرعيّين” لإنقاذ شعبيّته المُتهاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).