ريهام سعيد ترد على أحد متابعيها.. ما علاقة تجميل أنفها؟

2019/06/19 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، على حسابها على إنستغرام مقطعًا من حلقة برنامج “صبايا” الذي تقدمه عبر قناة “الحياة”، لتدخل في جدل بسببه مع إحدى المتابعات.

الفيديو كان للإعلان عن حالات صحية حرجة لمجموعة من الأطفال، يستوجب علاجهم السفر العاجل إلى ألمانيا، وجاء تعليق إحدى المتابعات عن سؤال لريهام حول إجرائها لعملية تجميل بأنفها، قائلةً: “فيكي حاجة متغيرة، عملتي عملية تجميل في مناخيرك ولا ده الكونتور؟”.

سؤال المتابعة استفز سعيد مما جعلها تخرج عن شعورها وترد عليها قائلةً: “مش قادرة أصدق إن بعد ما شفتي الولاد دول هو ده تعليقك”.

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