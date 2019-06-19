لأول مرة في العراق… «فقهاء» يديرون القضاء

2019/06/19 | 14:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق تدفع أحزاب #إسلامية #شيعية وسنية، لديها تمثيل في #البرلمان العراقي، إلى تسمية رجال دين بصفة “#فقهاء”، أعضاء أساسيين ضمن التشكيلة #القضائية الرئيسية للمحكمة #الاتحادية العليا، في […]

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