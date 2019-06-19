2019/06/19 | 14:39

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بشار الجعفري في مجلس الأمن: جلساتكم إستعراضية ومظللة

جددت سوريا مرة اخرى مطالبتها بانهاء التواجد اللاشرعي للقوات

الاميركية والتركية على اراضيها.وخلال جلسة لمجلس الامن حول الاوضاع في مدينة إدلب شمال البلاد اعتبر

مندوب سوريا في الامم المتحدة بشار الجعفري ان هذا الجلسات

الاستعراضية المضللة هي لعرقلة الاجراءات القانونية للحكومة السورية

منتقدا تجاهل بعض اعضاء المجلس لجرائم الجماعات الارهابية.وقال الجعفري:"ان تطبيق مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات

مجلسكم هذا المتعلق بمكافحة الارهاب يقتضي في هذه الحالة دعم جهود

الدولة السورية وحلفائها في مكافحة الارهاب وذلك بدلاً من الدعوة لعقد

هذه الجلسات الاستعراضية والترويج لمعلومات مظللة وكيل الاتهامات

لبلادي وحلفائها".الجعفري اوضح ان أن جبهة النصرة الإرهابية في إدلب تواصل اتخاذ

المدنيين دروعا بشرية وترتكب أبشع الجرائم بحقهم وتستمر باعتداءاتها

على البلدات المجاورة، مشددا على أن الحكومة السورية وحلفاءها لا

يستهدفون المشافي والمدارس كما يزعم الأخرون، وان دمشق ستواصل مكافحة

الإرهاب وإنهاء الوجود الأجنبي غير الشرعي على أراضيها.

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