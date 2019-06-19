النقد الفلسطينية: الوضع المالي على شفا الانهيار

2019/06/19 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكد رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، إن الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات.وقال الشوا في مقابلة مع “رويترز”، إن “الضغوط المالية المتصاعدة على السلطة الفلسطينية رفعت ديون السلطة بشدة إلى 3 مليارات دولار، وأفضت إلى انكماش حاد في اقتصادها الذي يقدر حجمه بـ13

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