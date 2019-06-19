2019/06/19 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعت وزارة العدل، الأربعاء، المؤسسات الحكومية الرقابية والقضائية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الاعلام المثيرة للفتنة، والتي تستخدم اسلوب التشهير واعتماد (الفبركة) وسيلة لاثارة الشارع العراقي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “احدى القنوات بثت في احد تقاريرها التلفزيونية اتصالاً هاتفياً حمَل مُغالطاتٍ كثيرة، ادعت خلاله بان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تدعو الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة الاعلام المضلل وكالة خطوة برس.

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