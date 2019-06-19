المصرف العراقي للتجارة يوقع اتفاقية مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية

2019/06/19 | 14:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع المصرف العراقي للتجارة، الاربعاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج.

وبحسب بيان للشركة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ستعمل تلك الشراكة على تطوير حلول تكنولوجيا مالية وتوفير منصة سحابية (تقنية الكلاود) لتخزين البيانات والمعلومات للمرة الأولى في مجال الخدمات المالية في العراق.

وتلعب شركة "ألبن أسّيت أدفايزرز" دور المستشار المالي الوحيد بين الشركتين، والتي تهدف إلى إقامة علاقة استراتيجية طويلة الأمد في مجال إنشاء وإدارة مركز للبيانات وتوفير الحلول استيعاب وتخزين المعلومات عن طريق تكنولوجيا "الكلاود" لاستضافة المعلومات الافتراضية، واستعادة القدرة على استمرار الأعمال المصرفية بعد الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى تصميم حلول مالية رقمية وغيرها من خدمات تكنولوجيا المعلومات في العراق.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سوف يقوم المصرف العراقي للتجارة باستثمار استراتيجي في شركة ESDS الهندية للحلول المعلوماتية والبرامج من خلال الاستحواذ على أسهم جديدة في الشركة.

وستقوم الشركة الهندية بدورها بالاستثمار في أسهم جديدة في شركة نوافذ المعلومات للدفع الالكتروني المالي وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IWEPIT)، والتي أسسها المصرف العراقي للتجارة في العراق لإنشاء مركز بيانات متخصص وتوفير خدمات تكنولوجيا مالية تلبي متطلبات البنك والشركات والمؤسسات المالية الأخرى في العراق وغيرها من الأسواق المالية المجاورة.

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