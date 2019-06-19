الاعلام الامني: طيران الجيش يقتل إرهابيين إثنين يستقلان عجلة ويدمر وكرا في ديالى

2019/06/19 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الاربعاء ان طيران الجيش تمكن من قتل إرهابيين إثنين يستقلان عجلة في ديالى.

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