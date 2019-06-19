رئيس الجمهورية لأمير الكويت: العراق لديه الرغبة الجادة لبناء علاقات متطورة مع جيرانه

2019/06/19 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء، ان العلاقات بين العراق والكويت قطعت اشواطاً كبيرة الى الأمام بفضل حكمة ورغبة القيادتين في البلدين لتجاوز مخلفات الماضي.

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